НАБУ показало, як затримувало нардепа Кузьміних

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НАБУ і САП 7 лютого затримали чинного нардепа за підозрою в одержанні 558 тис. грн хабара — неправомірної вигоди.

Сергій Кузьміних перебував декілька днів у розшуку у зв’язку з переховуванням від правоохоронців. Прес-служба Антикорупційного бюро заявила, що нардепу «буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу».

Кузьміних затримали в НАБУ, він прийшов туди з адвокатом. Нардеп раніше ігнорував повістки та оголошення в розшук, а 7 лютого вирішив прийти до НАБУ з адвокатом, де його, власне, й затримали.

До його переховування НАБУ не могло просити жорсткіший захід аніж застава, оскільки ч. 2 ст. 369−2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом) не є тяжким або особливо тяжким злочином. Але тепер існують ризики переховування Кузьміних, тож, імовірно, НАБУ проситиме взяття під варту з альтернативою застави.

У САП повідомили, що суд обиратиме запобіжний захід 7 лютого о 15.00.

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Нагадаємо, що нардепа викрили «на гарячому» 28 січня 2022 року. 31 січня генеральний прокурор підписала Кузьміних повідомлення про підозру. Нардеп 2 лютого направив голові партії СН Олені Шуляк та очільнику фракції Давиду Арахамії листа «щодо подій за його участі, які мали місце 28 січня». Нардеп попросив виключити його з фракції тимчасово з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена у встановленому законом порядку.

За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області. Детективи НАБУ не змогли затримати депутата, оскільки на це потрібен дозвіл слідчого судді. У Кузьміних провели слідчі дії, зокрема, обшуки. Згодом адвокат нардепа телефонувала в НАБУ й повідомила, що її клієнт перебуває у лікарні.