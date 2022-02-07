У Лівії виявили велику партію наркотиків з портретом президента РФ, фото: «Голос Балтии»

https://racurs.ua/ua/n166711-putin-yak-brend-partiu-narkotykiv-z-portretamy-prezydenta-rf-znayshly-v-liviyi.html

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У Лівії виявили велику партію наркотиків, запакованих у тару із зображеннями президента РФ Володимира Путіна.

Загалом 323 бруски гашишу із зображеннями Путіна 5 лютого виявив на березі моря в районі розташованого на північному сході країни міста Эль-Мардж місцевий житель. Про це повідомляє видання The Libia Observer з посиланням на місцевих правоохоронців.

За іншою інформацією, ці наркотики виявили у затриманих наркоторговців.

Зазначається, що кілька днів тому жителі Лівії також знайшли велику кількість гашишу із зображенням відомого колумбійського наркобарона Пабло Ескобара на узбережжі міст Талміта і Бутраба на сході країни.

Ймовірно, причиною такої знахідки стало затоплення партії контрабандного гашишу одного з наркоторговців, зазначає видання.

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Нагадаємо, нещодавно у США викрили банду, яка застосовувала незвичний спосіб продажу наркотиків.

Джерело: The Libia Observer