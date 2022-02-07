Путин как бренд — партию наркотиков с портретами президента РФ нашли в Ливииhttps://racurs.ua/n166711-putin-kak-brend-partiu-narkotikov-s-portretami-prezidenta-rf-nashli-v-livii.htmlРакурс
В Ливии была обнаружена крупная партия наркотиков, упакованных в тару с изображениями президента РФ Владимира Путина.
В общей сложности 323 бруска гашиша с изображениями Путина 5 февраля обнаружил на берегу моря в районе расположенного на северо-востоке страны города Эль-Мардж местный житель. Об этом сообщает издание The Libia Observer со ссылкой на местных правоохранителей.
По другой информации, эти наркотики были обнаружены у задержанных наркоторговцев.
Отмечается, что несколько дней назад жители Ливии нашли большое количество гашиша с изображением известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара на побережье городов Талмита и Бутраба на востоке страны.
Вероятно, причиной такой находки стало затопление партии контрабандного гашиша одного из наркоторговцев, отмечает издание.
Напомним, недавно в США разоблачили банду, применявшую необычный способ продажи наркотиков.
Источник: The Libia Observer