В Ливии была обнаружена крупная партия наркотиков с портретом президента РФ, фото: «Голос Балтии»

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Ракурс

В Ливии была обнаружена крупная партия наркотиков, упакованных в тару с изображениями президента РФ Владимира Путина.

В общей сложности 323 бруска гашиша с изображениями Путина 5 февраля обнаружил на берегу моря в районе расположенного на северо-востоке страны города Эль-Мардж местный житель. Об этом сообщает издание The Libia Observer со ссылкой на местных правоохранителей.

По другой информации, эти наркотики были обнаружены у задержанных наркоторговцев.

Отмечается, что несколько дней назад жители Ливии нашли большое количество гашиша с изображением известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара на побережье городов Талмита и Бутраба на востоке страны.

Вероятно, причиной такой находки стало затопление партии контрабандного гашиша одного из наркоторговцев, отмечает издание.

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Напомним, недавно в США разоблачили банду, применявшую необычный способ продажи наркотиков.

Источник: The Libia Observer