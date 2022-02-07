Европа может остаться без Facebook и Instagram. Фото: yvu.com.ua

https://racurs.ua/n166710-evropa-mojet-ostatsya-bez-facebook-i-instagram-podrobnosti.html

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Социальные сети Facebook и Instagram могут прекратить работу на территории Европы.

Компания Meta Марка Цукерберга может принять такое решение из-за спора о месте хранения персональных данных пользователей. Об этом сообщает Mashable со ссылкой на ежегодный отчет компании, который был передан Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки.

Если мы не сможем передавать данные между странами и регионами, в которых мы работаем или если нам будет запрещено обмениваться данными между нашими продуктами и услугами, это может повлиять на нашу способность оказывать наши услуги, — говорится в сообщении.

В компании Цукерберга считают, что в этом году им удастся достичь новых договоренностей европейскими регуляторами. Если же этого не произойдет, то Facebook и Instagram перестанут работать в Европе.

Нынешнее европейское законодательство в отношении персональных данных запрещает Meta хранить данные пользователей из Европы на серверах в США.

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Напомним, компания Meta в Великобритании получила новый иск. 44 млн британцев требуют около 3,1 млрд долл. компенсации за использование личных данных пользователей в социальной сети Facebook

Источник: Mashable