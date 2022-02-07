Європа може залишитися без Facebook та Instagram. Фото: yvu.com.ua

https://racurs.ua/ua/n166710-ievropa-moje-zalyshytysya-bez-facebook-ta-instagram-podrobyci.html

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Соціальні мережі Facebook та Instagram можуть припинити роботу на території Європи.

Компанія Meta Марка Цукерберга може ухвалити таке рішення через суперечку щодо місця зберігання персональних даних користувачів. Про це повідомляє Mashable із посиланням на щорічний звіт компанії, який був переданий Комісії з цінних паперів і бірж Сполучених Штатів Америки.

Якщо ми не зможемо передавати дані між країнами та регіонами, в яких ми працюємо або якщо нам буде заборонено обмінюватися даними між нашими продуктами та послугами, це може вплинути на нашу здатність надавати наші послуги, — йдеться у повідомленні.

У компанії Цукерберга вважають, що цьогоріч їм вдасться досягти нових домовленостей європейськими регуляторами. Якщо ж цього не відбудеться, то Facebook та Instagram перестануть працювати в Європі.

Нинішнє європейське законодавство щодо персональних даних забороняє Meta зберігати дані користувачів з Європи на серверах в США.

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Нагадаємо, компанія Meta у Великій Британії отримала новий позов. 44 млн британців вимагають близько 3,1 млрд дол. компенсації за використання особистих даних користувачів у соціальній мережі Facebook

Джерело: Mashable