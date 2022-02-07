ДТП з Трухіним - ДБР показало відео з камер по дорозі до Борисполя

https://racurs.ua/ua/n166709-dtp-z-truhinym-dbr-pokazalo-video-z-kamer-na-nomu-za-kermom-osoba-v-chervonomu.html

Ракурс

У справі про ДТП за участю нардепа-«слуги» Олександра Трухіна з’явилися новини від Держбюро розслідувань.

У ДБР розповіли про матеріали з відеокамер, розміщених від Полтави до Києва, які фіксували пересування машини Трухіна у день ДТП. Слідчі доповіли, що на усіх камерах від Полтави до Борисполя за кермом Audi A8 перебувала «особа в одязі червоного кольору».

Це, за словами прес-служби ДБР, зафіксувала й остання, на той час робоча камера, розташована у центрі міста Бориспіль. Аварія є сталася на ділянці дороги, на якій нібито було демонтовано камери спостереження.

У ДБР стверджують про заверешння чотирьох з п’яти призначених експертиз, які б установили особу водія у момент ДТП. Тільки після завершення останньої в бюро сформують відповідь на питання про особу водія.

Нагадаємо, що Трухін відразу після аварії стверджував, що за кермом «Ауді» перебував його товариш — «кент у червоній футболці». Трухін того дня був у білій сорочці та піджаку.

Слідчі вивчили відео з понад тисячі камер. Після початку розслідування ДБР звернулося до поліції, аби вона надала всі матеріали щодо ДТП, але «з невідомих причин ці матеріали надані не були».

ДБР звернулося до «Української правди», аби журналісти надали свої записи і вказали джерела їх надходження. Бюро також з’ясовує, чому відео раніше не передали слідчим МВС.

У Сергія Петрика слідчі мають намір з’ясувати, чому він раніше не повідомив усі обставини ДТП. Але в ДБР зауважили, що не мають намірів оголошувати підозру поліцейському.

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«Ракурс» повідомляв, що патрульний поліцейський Петрик 7 лютого прибув на допит до ДБР. Правоохоронець, який записав на боді-камеру розмову з Трухіним після дорожньої аварії, повідомив, що доступу до самого відео не мав.

Раніше у ДБР заявили, що відео з нагрудних камер патрульних на момент виходу розслідування у розпорядженні слідства не було. Журналісти вже передали скандальний відеозапис з натільної камери у Національне антикорупційне бюро.