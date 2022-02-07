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Ракурс
ДТП з Трухіним - ДБР показало відео з камер по дорозі до Борисполя

ДТП з Трухіним — ДБР показало відео з камер, на ньому за кермом «особа в червоному»

7 лют 2022, 12:02
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У справі про ДТП за участю нардепа-«слуги» Олександра Трухіна з’явилися новини від Держбюро розслідувань.

У ДБР розповіли про матеріали з відеокамер, розміщених від Полтави до Києва, які фіксували пересування машини Трухіна у день ДТП. Слідчі доповіли, що на усіх камерах від Полтави до Борисполя за кермом Audi A8 перебувала «особа в одязі червоного кольору».

ДТП з Трухіним - ДБР показало відео з камер по дорозі до Борисполя

Це, за словами прес-служби ДБР, зафіксувала й остання, на той час робоча камера, розташована у центрі міста Бориспіль. Аварія є сталася на ділянці дороги, на якій нібито було демонтовано камери спостереження.

У ДБР стверджують про заверешння чотирьох з п’яти призначених експертиз, які б установили особу водія у момент ДТП. Тільки після завершення останньої в бюро сформують відповідь на питання про особу водія.

Нагадаємо, що Трухін відразу після аварії стверджував, що за кермом «Ауді» перебував його товариш — «кент у червоній футболці». Трухін того дня був у білій сорочці та піджаку.

Слідчі вивчили відео з понад тисячі камер. Після початку розслідування ДБР звернулося до поліції, аби вона надала всі матеріали щодо ДТП, але «з невідомих причин ці матеріали надані не були».

ДТП з Трухіним - ДБР показало відео з камер по дорозі до Борисполя

ДБР звернулося до «Української правди», аби журналісти надали свої записи і вказали джерела їх надходження. Бюро також з’ясовує, чому відео раніше не передали слідчим МВС.

У Сергія Петрика слідчі мають намір з’ясувати, чому він раніше не повідомив усі обставини ДТП. Але в ДБР зауважили, що не мають намірів оголошувати підозру поліцейському.


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«Ракурс» повідомляв, що патрульний поліцейський Петрик 7 лютого прибув на допит до ДБР. Правоохоронець, який записав на боді-камеру розмову з Трухіним після дорожньої аварії, повідомив, що доступу до самого відео не мав.

Раніше у ДБР заявили, що відео з нагрудних камер патрульних на момент виходу розслідування у розпорядженні слідства не було. Журналісти вже передали скандальний відеозапис з натільної камери у Національне антикорупційне бюро.

Джерело: Ракурс


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