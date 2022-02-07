Володимир Путін та Еммануель Макрон, фото: life.ru

https://racurs.ua/ua/n166708-makron-shukaie-novyy-balans-v-ievropi-z-vrahuvannyam-interesiv-rf-politico.html

Ракурс

Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні, 7 лютого, проведе переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

В ході цих переговорів Макрон розраховує досягти «мирної угоди» з питання врегулювання ситуації навколо України й, за рахунок цього, отримати статус європейського лідера, повідомляє видання Politico.

Якщо йому це вдасться, він стане героєм, який запобіг нападу на Україну і повернув Європі репутацію великого дипломатичного гравця, і все це якраз до президентських виборів у Франції у квітні, — наголошує видання.

Зазначається, що французькі ЗМІ, підігріваючи це очікування, останніми днями рясніли порівняннями Макрона з колишнім президентом Франції Ніколя Саркозі, який був посередником під час війни між Росією і Грузією у 2008 році.

За інформацією видання, сьогоднішній візит Макрона до Росії спрямований на створення «стратегічної автономії» Європи, яка може самотужки відстоювати свої інтереси безпеки, а не просто спостерігати за переговорами Вашингтона та Москви.

Водночас, зазначає видання, у низці європейських країн ініціатива Макрона щодо Путіна викликає побоювання.

Макрон вже натякає, що західним країнам, можливо, доведеться піти на компроміс із Росією, і будь-який натяк на поступки Москві погано сприймається у столицях країн НАТО, які вважають, що Путін відступить лише перед демонстрацією сили та збільшення постачання зброї в Україну, — наголошує видання.

Так, в нещодавньому інтерв’ю Journal du Dimanche Макрон заявив, що для Росії «правомірно» порушувати власні питання безпеки, і наполягав на тому, що кінцевою метою Путіна було не захоплення України, а перекалібрування її відносин із НАТО та ЄС.

.

На думку Макрона, що європейським країнам необхідно знайти «новий баланс», поважаючи при цьому інтереси Росії у сфері безпеки.

Джерело: Politico