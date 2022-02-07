Владимир Путин и Эммануэль Макрон, фото: life.ru

https://racurs.ua/n166708-makron-ischet-novyy-balans-v-evrope-s-uchetom-interesov-rf-politico.html

Ракурс

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня, 7 февраля, проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

В ходе этих переговоров Макрон рассчитывает достичь «мирного соглашения» по вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины и за счет этого получить статус европейского лидера, сообщает издание Politico.

Если ему это удастся, он станет героем, который предотвратил нападение на Украину и вернул Европе репутацию крупного дипломатического игрока, и все это как раз до президентских выборов во Франции в апреле, — подчеркивает издание.

Отмечается, что французские СМИ, подогревая это ожидание, в последние дни изобиловали сравнениями Макрона с бывшим президентом Франции Николя Саркози, посредником во время войны между Россией и Грузией в 2008 году.

По информации издания, сегодняшний визит Макрона в Россию направлен на создание «стратегической автономии» Европы, которая может самостоятельно отстаивать свои интересы безопасности, а не просто наблюдать за переговорами Вашингтона и Москвы.

В то же время, отмечает издание, в ряде европейских стран инициатива Макрона по отношению к Путину вызывает опасения.

Макрон уже намекает, что западным странам, возможно, придется пойти на компромисс с Россией, и любой намек на уступки Москве плохо воспринимается в столицах стран НАТО, которые считают, что Путин отступит только перед демонстрацией силы и увеличением поставок оружия в Украину, — подчеркивает издание.

Так, в недавнем интервью Journal du Dimanche Макрон заявил, что для России «правомерно» поднимать собственные вопросы безопасности, и настаивал на том, что конечной целью Путина был не захват Украины, а перекалибрование ее отношений с НАТО и ЕС.

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По мнению Макрона, европейским странам необходимо найти новый баланс, уважая при этом интересы России в сфере безопасности.

Источник: Politico