Пилсудский наступает! Вожакам ДНР привиделись польские наемники на Донбассе

Пилсудский наступает! Вожакам ДНР привидиомерещились польские наемники на Донбассе

https://racurs.ua/n166707-pilsudskiy-nastupaet-vojakam-dnr-pomereschilis-polskie-naemniki-na-donbasse.html

Ракурс

У боевиков фейковой группировки ДНР тревога — они якобы заметили польских наемников в составе сил ООС.

К линии столкновения на Донбассе переброшены украинские националисты и польские наемники, — заявил представитель так называемой Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

РосСМИ сообщили, что боевики обвиняют украинское командование в усилении «своей группировки возле ДНР» и формировании штурмовых групп, состоящих из «идеологически мотивированных националистов».

Басурин сказал, что разведка боевиков якобы заметила «прибытие в зону проведения операции Объединенных сил ВСУ польских наемников». Якобы возле Попасной российские боевики увидели две вооруженные группы в количестве до 20 человек в «смешанной форме одежды тактического типа», сообщает «Интерфакс».

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В ходе доразведки установлено, что указанные лица говорят на польском языке, — заявил Басурин.

Боевики предполагают, что «польские наемники» приехали на Донбасс, чтобы совершать точечные диверсионно-террористические акты.