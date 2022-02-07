Патрульный Сергей Петрик сделал заявление о видео с боди-камеры. Скриншот с видео

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Ракурс

Патрульный полицейский Сергей Петрик 7 февраля прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.

Правоохранитель, записавший на боди-камеру разговор с народным депутатом от «Слуги народа» Александром Трухиным после дорожной аварии, сообщил, что доступа к самому видео не имел. Об этом Петрик заявил журналистам у здания ГБР, трансляцию проводили украинские СМИ.

По словам Петрика, заступая на дежурство, каждый патрульный получает свою боди-камеру, которая имеет отдельный номер в IT отделе. После получения камеры каждый правоохранитель ставит свою личную подпись. В дальнейшем пользуется ею на дежурстве и в конце смены также сдает ее под подпись.

В дальнейшем все действия с камерами вообще работников патрульной полиции, обычных работников они не касаются, — отметил патрульный.

Петрик добавил, что о ДТП доложил своему руководству, а те уже должны были доложить еще высшим чинам в полиции. Поэтому сам патрульный министру внутренних дел об аварии с Трухиным не сообщал.

Патрульный заверил, что не чувствует давления «ни со стороны руководства, ни со стороны политиков».

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Напомним, издание «Украинская правда» обнародовало расследование с видео о ДТП с участием Трухина. Судя по видео, нардеп пытался скрыться с места аварии в лес, чтобы позвонить Денису Монастырскому. Также парламентарий намекал полицейским на взятку.

После этого в Государственном бюро расследований заявили, что видео с нагрудных камер патрульных на момент выхода расследования в распоряжении следствия не было. Журналисты уже передали скандальную видеозапись с нательной камеры Национальному антикоррупционному бюро.