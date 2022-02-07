Патрульний Сергій Петрик зробив заяву про відео з боді-камери. Скріншот з відео

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Патрульний поліцейський Сергій Петрик 7 лютого прибув на допит до Державного бюро розслідувань.

Правоохоронець, який записав на боді-камеру розмову з народним депутатом від «Слуги народу» Олександром Трухіним після дорожньої аварії, повідомив, що доступу до самого відео не мав. Про це Петрик заявив журналістам біля будівлі ДБР, трансляцію проводили українські ЗМІ.

За словами Петрика, заступаючи на чергування, кожен патрульний отримує свою боді-камеру, яка має окремий номер в IT відділі. Після отримання камери кожен правоохоронець ставить свій особистий підпис. Надалі користується нею на чергуванні та в кінці зміни також здає її під підпис.

Надалі всі дії з камерами взагалі до працівників патрульної поліції, звичайних працівників вони не стосуються, — наголосив патрульний.

Петрик додав, що про ДТП доповів своєму керівництву, а ті вже повинні були доповісти ще вищим чинам у поліції. Тому сам патрульний міністру внутрішніх справ про аварію з Трухіним не повідомляв.

Патрульний запевнив, що не відчуває тиску «ні з боку керівництва, ні з боку політиків».

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Нагадаємо, видання «Українська правда» оприлюднило розслідування з відео щодо ДТП за участі Трухіна. Судячи з відео, нардеп намагався втекти з місця аварії у ліс, щоб зателефонувати Денису Монастирському. Також парламентар натякав поліцейським на хабар.

Після цього у Державному бюро розслідувань заявили, що відео з нагрудних камер патрульних на момент виходу розслідування у розпорядженні слідства не було. Журналісти вже передали скандальний відеозапис з натільної камери Національному антикорупційному бюро.