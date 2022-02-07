Хоккейный матч между командами из РФ и Канады начался с задержкой, спортсменкам пришлось играть в масках, фото: AP

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Ракурс

На Олимпиаде в Пекине хоккеистки из РФ и Канады по требованию судей вышли на лед в медицинских масках.

Впоследствии российские хоккеистки и судьи играли без масок. Однако сборная Канады продолжала игру в масках. Несмотря на такие условия, Канада победила команду из России со счетом 6:1 и в настоящее время проходит турнир без поражений.

Причиной игры в масках явилось то, что были еще не готовы результаты тестов команды из РФ. Об этом на своей странице в Твиттере сообщила журналистка Юлия Стюарт-Бинкс.

По ее информации, Международная федерация хоккея на льду не знает, предоставила ли Россия результаты тестов.

Матч начался с часовой задержкой. По информации телеканала CBC, сборная Канады отказывалась выходить на лед, поскольку не получила результаты тестов на коронавирус команды из России.

По информации российских СМИ, представители женской сборной Канады требовали от команды из России предоставить результаты утренних тестов на коронавирус, поскольку раньше сразу несколько российских хоккеисток получили положительные результаты тестирования.

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Источник: Юлия Стюарт-Бинкс, CBC