Хокеїстки з РФ та Канади вийшли на лід у масках через затримку ковід-тестування

Хокейний матч між командами з РФ та Канади розпочався із затримкою, спортсменкам довелося грати в масках, фото: AP

https://racurs.ua/ua/n166705-hokeyistky-z-rf-ta-kanady-vyyshly-na-lid-u-maskah-cherez-zatrymku-kovid-testuvannya.html

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На Олімпіаді в Пекіні хокеїстки з РФ та Канади на вимогу суддів вийшли на лід у медичних масках.

Згодом російські хокеїстки та судді грали вже без масок. Проте збірна Канади продовжувала гру в масках. Попри такі умови, Канада перемогла команду з Росії з рахунком 6:1 і наразі проходить турнір без поразок.

Причиною гри в масках стало те, що були ще не готові результати тестів команди з РФ. Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомила журналістка Юлія Стюарт-Бінкс.

За її інформацією, Міжнародна федерація хокею на льоду не знає, чи Росія надала Канаді результати тестів.

Матч загалом розпочався із годинною затримкою. За інформацією телеканалу CBC, збірна Канади відмовлялася виходити на лід, оскільки не отримала результатів тестів на коронавірус команди з Росії.

За інформацією російських ЗМІ, представники жіночої збірної Канади вимагали від команди з Росії надати результати ранкових тестів на коронавірус, оскільки раніше відразу кілька російських хокеїсток мали позитивні результати тестування.

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Джерело: Юлія Стюарт-Бінкс, CBC