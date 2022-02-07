Пілсудський наступає! Ватажкам ДНР привиділися польські найманці на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n166707-pilsudskyy-nastupaie-vatajkam-dnr-pryvydilysya-polski-naymanci-na-donbasi.html

Ракурс

У бойовиків фейкового угруповання ДНР тривога — вони начебто помітили польських найманців у складі сил ООС.

До лінії зіткнення на Донбасі перекинуто українських націоналістів і польських найманців, — заявив представник так званої Народної міліції ДНР Едуард Басурін.

РосЗМІ повідомили, що бойовики звинувачують українське командування у посиленні «свого угруповання біля ДНР» і формуванні штурмових груп «з ідеологічно вмотивованих націоналістів».

Басурін сказав, що розвідка бойовиків начебто помітила «прибуття до зони проведення операції Об'єднаних сил ЗСУ польських найманців». Нібито біля Попасної російські бойовики побачили дві озброєні групи у кількості до 20 осіб у «змішаній формі одягу тактичного типу», повідомляє «Інтерфакс».

.

У ході дорозвідки встановлено, що зазначені особи розмовляють польською мовою, — заявив Басурін.

Бойовики припускають, що «польські найманці» приїхали на Донбас, аби здійснювати точкові диверсійно-терористичні акти.