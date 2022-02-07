ДТП с Трухиным — ГБР показало видео с камер, на нем за рулем «человек в красном»

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Ракурс

По делу о ДТП с участием нардепа-«слуги» Александра Трухина появились новости от Госбюро расследований.

В ГБР рассказали о материалах видеокамер, расположенных от Полтавы в Киев, которые фиксировали передвижение машины Трухина в день ДТП. Следователи доложили, что на всех камерах от Полтавы до Борисполя за рулем Audi A8 находился «человек в одежде красного цвета».

Это, по словам пресс-службы ГБР, зафиксировала и последняя, ​​к тому времени, рабочая камера, расположенная в центре города Борисполь. Авария же произошла на участке дороги, на котором якобы были демонтированы камеры наблюдения.

В ГБР утверждают о завершении четырех из пяти назначенных экспертиз, которые установили бы личность водителя в момент ДТП. Только после завершения последней в бюро сформируют ответ на вопрос о личности водителя.

Напомним, что Трухин сразу после аварии утверждал, что за рулем «Ауди» находился его товарищ — «кент в красной футболке». Трухин в тот день был в белой рубашке и пиджаке.

Следователи изучили видео более чем тысячи камер. После начала расследования ГБР обратилось в полицию, чтобы она предоставила все материалы по ДТП, но «по неизвестным причинам эти материалы предоставлены не были.

ГБР также обратилось к «Украинской правде», чтобы журналисты предоставили свои записи и указали источники их поступления. Бюро также выясняет, почему видео ранее не было передано следователям МВД.

У патрульного Сергея Петрика следователи намерены выяснить, почему он ранее не сообщил все обстоятельства ДТП. Но в ГБР отметили, что не намерены объявлять подозрение полицейскому.

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«Ракурс» сообщал, что патрульный полицейский Петрик 7 февраля прибыл на допрос в ГБР. Правоохранитель, записавший на боди-камеру разговор с Трухиным после дорожной аварии, сообщил, что доступа к самому видео у него не было.

Ранее в ГБР заявили, что видео с нагрудных камер патрульных на момент выхода расследования УП в распоряжении следствия не было. Журналисты уже передали скандальную видеозапись с нательной камеры в Национальное антикоррупционное бюро.