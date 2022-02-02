Я ж**у рву за всіх - НАБУ опублікувало оперативне відео з розмовами нардепа Кузьміних

https://racurs.ua/ua/n166536-ya-j-u-rvu-za-vsih-nabu-opublikuvalo-operatyvne-video-z-rozmovamy-nardepa-kuzminyh.html

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У справіі нардепа зі «Слуги народу» Сергія Кузьміних Антикорупційне бюро (НАБУ) опублікувало 2 лютого оперативне відео у межах розслідування стосовно нардепа президентскої партії.

28 січня Кузьміних викрили після одержання 558 тис. грн. Слідство вважає, що ці кошти нардеп отримав за зловживання своїми повноваженнями. Однак, через «депутатський імунітет» народного обранця затримати не змогли. Кузьміних й досі ігнорує повістки про виклик органів слідства попри той факт, що від 31 січня року набув статус підозрюваного.

На відео НАБУ є записи розмов між особами, які домовляються, наприклад, про фінансування закупівлі обладнання дял лікарні № 2 ім. Павлусенка на 40 млн грн. Під час однієї з розмов голос, схожий на голос Кузьміних натякає, що у випадку сплати 30% «відкату» компанія-постачальник зможе і надалі вигравати тендери.

НАБУ також показало кадри, на яких нібито зображено передачу коштів Кузьміних.

2 лютого Кузьміних звернувся до керівництва СН з проханням тимчасово вивести його зі складу фракції.

Раніше в НАБУ попереджали, що нардеп тричі не прийшов на допит. Його адвокат заявляв, що Кузьміних перебуває в лікарні.