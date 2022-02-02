Я ж**у рву за всех - НАБУ опубликовало оперативное видео с разговорами нардепа Кузьминых

https://racurs.ua/n166536-ya-j-u-rvu-za-vseh-nabu-opublikovalo-operativnoe-video-s-razgovorami-nardepa-kuzminyh.html

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В деле нардепа из «Слуги народа» Сергея Кузьминых Антикоррупционное бюро (НАБУ) опубликовало 2 февраля оперативное видео в рамках расследования в отношении нардепа президентской партии.

28 января Кузьминых разоблачили после получения 558 тыс. грн. Следствие считает, что эти средства нардеп получил за злоупотребление своими полномочиями. Однако из-за «депутатского иммунитета» народного избранника задержать не смогли. Кузьминых до сих пор игнорирует повестки о вызове на допрос несмотря на тот факт, что с 31 января года получил статус подозреваемого.

На видео НАБУ есть записи разговоров между лицами, которые договариваются, например, о финансировании закупки оборудования для больницы № 2 им. Павлусенко на 40 млн. грн. Во время одного из разговоров голос, похожий на голос Кузьминых, намекает, что в случае уплаты 30% «отката» компания-поставщик сможет и дальше выигрывать тендеры.

НАБУ также показало кадры, на которых якобы показана передача средств Кузьминых.

2 февраля Кузьминых обратился к руководству СН с просьбой временно вывести его из состава фракции.

Ранее в НАБУ предупреждали, что нардеп трижды не пришел на допрос. Его адвокат заявлял, что Кузьминых находится в больнице.