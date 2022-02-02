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Ракурс

Владимир Кличко, известный украинский боксер и брат мэра Киева Виталия Кличко, записался в бригаду территориальной обороны столицы.

Он уже подал соответствующее заявление и документы. Об этом сообщил Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Владимир Кличко — украинский профессиональный боксер. Олимпийский чемпион по боксу в сверхтяжелой весовой категории и чемпион мира в тяжелой весовой категории по версиям WBO, IBF, IBO, The Ring, WBA.

Во время владения титулом чемпиона мира в тяжелом весе, бои Владимира регулярно собирали миллионы телезрителей во всем мире. За всю карьеру он победил 23 бойцов за титул чемпиона мира в тяжелом весе, что является лучшим показателем в истории бокса. Всех 23 бойцов Владимир победил в боях за «легитимный» титул чемпиона. Владимиру также принадлежит рекорды общей продолжительности владения титулом чемпиона мира в тяжелом весе (4382 дней = 12 лет), количестве побед в боях за титул объединенного чемпиона и самой длинной серии защит объединенного титула.

Владимир является рекордсменом по количеству побед в боях за титул объединенного и абсолютного титула чемпиона мира, а также обладателем самой длинной серии защит объединенного и абсолютного титула чемпиона мира в истории двух самых популярных боевых видов спорта. Занимает 9-е место в рейтинге лучших бойцов в истории бокса независимо от весовой категории по версии BoxRec.

В Киеве начали обустраивать первый пункт постоянного расположения 112-й бригады терробороны. Помещение находится в Дарницком районе столицы. На стадии рассмотрения и оформления еще четыре локации: в Подольском, Шевченковском, Оболонском и Голосеевском районе.

Согласно плану развития территориальной обороны столицы, батальоны должны получить пункты постоянной дислокации в каждом районе Киева. Там будут развернуты штабы батальонов, рекрутинговые центры и учебные классы.