В КНДР показали фильм о Ким Чен Ыне - он похудел, скачет на лошади и переживает за народ

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Северокорейское телевидение показало в эфире двухчасовой фильм о лидере государства Ким Чен Ыне, преодолевающем «самые тяжелые трудности в истории страны».

Пропаганда сообщает, что его тело «увяло», поскольку он страдал за людей, борясь с COVID-19 и продовольственным кризисом.

Северокорейское центральное телевидение каждый год выпускает подобные фильмы, в которых рассказывает о предыдущих 12 месяцах жизни вождя и его успехах. На этот раз в центре внимания пропаганды оказалось здоровье Ким Чен Ына, слухи о плохом состоянии которого есть как за рубежом, так и в самой Северной Корее.

Двухчасовой фильм «Великий победоносный год, 2021» начинается со сцены, в которой «Блистательный товарищ» (официальный титул политика) на лошади прогуливается по побережью во время восхода, «думая о планах страны». Вероятно, это происходит на восточном побережье Северной Кореи, где, как предполагается, расположены многочисленные особняки Кима.

Напрямую в документалке не говорится о заметной потере Кимом веса, однако в материале несколько раз упоминается здоровье вождя, которое пострадало из-за переживаний о судьбе корейцев. В одном из эпизодов видно, как Ким с трудом спускается по самодельной лестнице во время посещения строительной площадки.

В этой сцене видна его отеческая сторона, когда он полностью отдал свое тело для осуществления мечты людей, — говорит на этих кадрах диктор.

В июне государственные СМИ заявили, что северокорейцы были «убиты горем», увидев «истощенного» Кима после того, как он вновь появился на публике после почти месячного отсутствия. В 2014 году Ким уже надолго исчезал из публичного пространства — тогда пропаганда поступила аналогичным образом, показав кадры хромающего политика и объяснив это переживаниями за народ Северной Кореи.

В новом фильме также демонстрируются кадры, на которых Ким Чен Ын встречается с военными чиновниками и участвует в испытаниях оружия, посещает стройки и официальные мероприятия. При этом на некоторых отрывках очевидны следы монтажа и «склеек» — нельзя сказать точно, действительно ли лидер КНДР участвовал в показанных мероприятиях. Таким образом фильм подчеркивает «занятость» лидера вопреки утверждениям о рекордно долгом его отсутствии на публике.

Также в документалке признается тяжелая ситуация с продовольствием в КНДР: в одной из сцен диктор говорит, что Ким представил «важные политические идеи, чтобы срочно стабилизировать жизнь людей и напряженную ситуацию с распределением продовольствия и преодолеть нынешний продовольственный кризис чрезвычайной политикой».

По телевидению также показали новые кадры крупных проектов жилищного строительства, которые были сданы в последнее время, включая первый обзор завершенного экстерьера нового 80-этажного небоскреба в Пхеньяне. В конце фильма авторы возвращаются к образу Кима на белой лошади — политик пускает ее в галоп и скачет по полям вместе с соратниками и близкими.

В целом документалка оказалась классической для северокорейской пропаганды — вероятно, в ближайшее время его еще несколько раз покажут по телевидению.

Международные СМИ, спецслужбы и эксперты внимательно следят за состоянием здоровья Ким Чен Ына из-за неопределенности по поводу возможного преемника. КНДР не подтвердила ни одного случая заболевания COVID-19, но закрыла свои границы одной из первых в мире. По данным ООН, страна столкнулась с растущим дефицитом продовольствия на фоне санкций, а также засухи и наводнений.