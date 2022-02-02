https://racurs.ua/n166533-kogda-v-ukrainu-pridet-vesna-predskazanie-surka-timko-video.html

Ракурс

Сурок Тимко, украинский талисман-метеоролог, предусмотрел нестабильную и прохладную весну, которая все-таки придет по расписанию.

Такой прогноз сегодня, 2 февраля, он дал на биостанции на Харьковщине. Об этом сообщает «Суспільне».

Несмотря на то, что Тимко не увидел свою тень, весна будет достаточно нестабильной. Таким образом талисман говорит, что нас ожидают температурные колебания, рассказали на кафедре биологии Харьковского национального университета им. Корзина.

Тимку также предложили выбрать лучшее «блюдо-антистресс для украинцев». По выбору Тимка, это сало с черным хлебом, чесноком и зеленью.

Как известно, День сурка в Гайдарах на Харьковщине проходит ежегодно 2 февраля. В Украине есть два сурка-метеоролога — Тимко ІІІ из Харьковщины и Галицкий Миша. В прошлом году Тимко III предсказал раннюю весну. Он также сделал свой прогноз относительно способа борьбы с COVID-19, и среди всех предложенных вариантов выбрал спорт и терпение.

Напомним, ранее мы сообщали, что до этого Тимко прогнозировал бесснежную зиму.

Источник: Суспільне