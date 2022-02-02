Финансирование ВСУ или «Большого строительства» – что поддерживают украинцы

https://racurs.ua/n166532-finansirovanie-vsu-ili-bolshogo-stroitelstva-chto-podderjivaut-ukraincy.html

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Что больше поддерживают украинцы — финансирование Вооруженных сил Украины или программы президента Владимира Зеленского «Большое строительство», установили аналитики Центра Разумкова на основе соцопроса, проведенного с 28 по 31 января 2022 года методом телефонных интервью.

57,1% респондентов считают, что в сложившейся ситуации важнее тратить деньги на укрепление армии, а не на реализацию государственной программы «Большое строительство», — говорится в сообщении.

Такое мнение высказали от 39,9% опрошенных на Юге страны до 76,7% в западных областях. Еще 22% считают, что даже в нынешних обстоятельствах важнее тратить бюджетные средства на президентскую инициативу по строительству дорог и объектов инфраструктуры (от 14,6% опрошенных на Западе до 32,3% — на Востоке страны).

Кроме того, 56,3% опрошенных убеждены, что переговоры с Москвой необходимо вести только при участии партнеров из США и Европейского Союза, потому что надавить на президента страны-агрессора РФ Владимира Путина можно только совместными усилиями. 26% респондентов верят в успех прямых переговоров Зеленского с Путиным. В то же время, подавляющее большинство жителей западных и центральных областей поддерживают участие партнеров из Вашингтона и Брюсселя в переговорах, в то время как среди жителей Востока относительное большинство (48,4%) считают, что прямые переговоры с Путиным — это действенный метод достижения мира.

Напомним, в рамках исследования было опрошено 1 тыс. 206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая ошибка выборки не превышает 2,9%. Исследование проведено по заказу Интернет-издания «Обозреватель».