Фінансування ЗСУ чи «Великого будівництва» - що підтримують українці

https://racurs.ua/ua/n166532-finansuvannya-zsu-chy-velykogo-budivnyctva-scho-pidtrymuut-ukrayinci.html

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Що більше підтримують українці — фінансування Збройних сил України чи програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», встановили аналітики Центру Разумкова на основі соцопитування, проведеного з 28 по 31 січня 2022 року методом телефонних інтерв’ю.

57,1% респондентів вважають, що за теперішньої ситуації важливіше витрачати гроші на зміцнення армії, а не на реалізацію державної програми «Велике будівництво», — йдеться у повідомленні.

Таку думку висловили від 39,9% опитаних на Півдні країни до 76,7% — у західних областях. Ще 22% вважають, що навіть за нинішніх обставин важливіше витрачати бюджетні кошти на президентську ініціативу з будівництва доріг та об'єктів інфраструктури (від 14,6% опитаних на Заході до 32,3% — на Сході країни).

Окрім цього, 56,3% опитаних переконані, що переговори з Москвою необхідно вести тільки за участі партнерів зі США та Європейського Союзу, бо натиснути на президента країни-агресора РФ Володимира Путіна можна лише спільними зусиллями. 26% респондентів вірять в успіх прямих переговорів Зеленського з Путіним. Водночас переважна більшість мешканців західних і центральних областей підтримують участь партнерів з Вашингтона і Брюсселя у переговорах, тоді серед жителів Сходу відносна більшість (48,4%) вважають, що прямі переговори з Путіним — це дієвий метод досягнення миру.

Нагадаємо, в рамках дослідження було опитано 1 тис. 206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9%. Дослідження проведене на замовлення Інтернет-видання «Обозреватель».