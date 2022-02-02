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Ракурс
Бабак Тимко. Фото: istock

Коли в Україну завітає весна — передбачення бабака Тимка (ВІДЕО)

2 лют 2022, 15:33
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Бабак Тимко, український талісман-метеоролог, передбачив нестабільну та прохолодну весну, яка все ж прийде за розкладом.

Такий прогноз сьогодні, 2 лютого, він дав на біостанції на Харківщині. Про це повідомляє «Суспільне».

Попри те, що Тимко не побачив свою тінь, весна буде досить нестабільною. У такий спосіб талісман каже, що нас очікують температурні коливання, розповіли на кафедрі біології Харківського національного університету ім. Каразіна.

Тимку також запропонували обрати кращу «страву-антистрес для українців». За вибором Тимка, це сало з чорним хлібом, часником та зеленню.

Як відомо, День бабака в Гайдарах на Харківщині проходить щороку 2 лютого. В Україні є два бабаки-метеорологи — Тимко ІІІ з Харківщини та галицький Мишко. Торік Тимко ІІІ передбачив ранню весну. Він також зробив свій прогноз щодо способу боротьби з COVID-19, і серед усіх запропонованих варіантів обрав спорт і витримку.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до цього Тимко прогнозував безсніжну зиму.

Джерело: Суспільне

Джерело: Ракурс


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