Бабак Тимко. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n166533-koly-v-ukrayinu-zavitaie-vesna-peredbachennya-babaka-tymka-video.html

Ракурс

Бабак Тимко, український талісман-метеоролог, передбачив нестабільну та прохолодну весну, яка все ж прийде за розкладом.

Такий прогноз сьогодні, 2 лютого, він дав на біостанції на Харківщині. Про це повідомляє «Суспільне».

Попри те, що Тимко не побачив свою тінь, весна буде досить нестабільною. У такий спосіб талісман каже, що нас очікують температурні коливання, розповіли на кафедрі біології Харківського національного університету ім. Каразіна.

Тимку також запропонували обрати кращу «страву-антистрес для українців». За вибором Тимка, це сало з чорним хлібом, часником та зеленню.

Як відомо, День бабака в Гайдарах на Харківщині проходить щороку 2 лютого. В Україні є два бабаки-метеорологи — Тимко ІІІ з Харківщини та галицький Мишко. Торік Тимко ІІІ передбачив ранню весну. Він також зробив свій прогноз щодо способу боротьби з COVID-19, і серед усіх запропонованих варіантів обрав спорт і витримку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до цього Тимко прогнозував безсніжну зиму.

Джерело: Суспільне