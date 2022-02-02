У КНДР показали фільм про Кім Чен Ына — він схуд, скаче на коні і переживає за народ

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Північнокорейське телебачення показало в ефірі двогодинний фільм про лідера держави Кім Чен Ина, який долає «найважчі труднощі в історії країни».

Пропаганда повідомляє, що його тіло «охляло», оскільки він страждав за людей, борючись із COVID-19 та продовольчою кризою.

Північнокорейське центральне телебачення щороку випускає подібні фільми, в яких розповідає про попередні 12 місяців життя вождя та його успіхи. Цього разу у центрі уваги пропаганди опинилося здоров’я Кім Чен Ина, чутки про поганий стан якого є як за кордоном, так і в самій Північній Кореї.

Двогодинний фільм «Великий переможний рік, 2021» починається зі сцени, в якій «Блискучий товариш» (офіційний титул політика) на коні ходить узбережжям під час сходу сонця, «думаючи про плани країни». Ймовірно, це відбувається на східному узбережжі Північної Кореї, де, як передбачається, розташовані численні особняки Кіма.

Безпосередньо в документалці не йдеться про помітну втрату Кімом ваги, однак у матеріалі кілька разів згадується здоров’я вождя, яке постраждало через переживання про долю корейців. В одному з епізодів видно, як Кім насилу спускається саморобними сходами під час відвідування будівельного майданчика.

Він повністю віддав своє тіло для здійснення мрії людей, — каже на цих кадрах диктор.

У червні 2021 року державні ЗМІ заявили, що північнокорейці були «убиті горем», побачивши «виснаженого» Кіма після того, як він знову з’явився на публіці після майже місячної відсутності. У 2014 році Кім вже надовго зникав з публічного простору — тоді пропаганда показада кадри накульгуючого політика і пояснивши це переживаннями за народ Північної Кореї.

У новому фільмі також демонструються кадри, на яких Кім Чен Ин зустрічається з військовими чиновниками та бере участь у випробуваннях зброї, відвідує забудови та офіційні заходи. При цьому на деяких уривках очевидні сліди монтажу та «склейок» — не можна сказати точно, чи справді лідер КНДР брав участь у наведених заходах. Таким чином фільм підкреслює «зайнятість» лідера всупереч твердженням про рекордно тривалу його відсутність на публіці.

Також у документалці визнається важка ситуація із продовольством у КНДР: в одній із сцен диктор каже, що Кім представив «важливі політичні ідеї, щоб терміново стабілізувати життя людей та напружену ситуацію з розподілом продовольства та подолати нинішню продовольчу кризу надзвичайною політикою».

На телебаченні також показали нові кадри великих проектів житлового будівництва, які були здані останнім часом, включаючи перший огляд завершеного екстер'єру нового 80-поверхового хмарочоса в Пхеньяні. Наприкінці фільму автори повертаються до образу Кіма на білому коні — політик пускає його в галоп і стрибає полями разом із соратниками та близькими.

Загалом документалка виявилася класичною для північнокорейської пропаганди — мабуть, найближчим часом її ще декілька разів покажуть на телебаченні.

Міжнародні ЗМІ, спецслужби та експерти уважно стежать за станом здоров’я Кім Чен Ина через невизначеність щодо можливого наступника. КНДР не підтвердила жодного випадку захворювання на COVID-19, але закрила свої кордони однією з перших у світі. За даними ООН, країна зіткнулася з дефіцитом продовольства, що зростає, на тлі санкцій, а також посухи і повеней.