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Ракурс

Володимир Кличко, відомий український боксер і брат мера Києва Віталія Кличка, записався до бригади територіальної оборони столиці.

Він вже подав відповідну заяву та документи. Про це повідомив Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Володимир Кличко — український професійний боксер. Олімпійський чемпіон з боксу у надважкій ваговій категорії та чемпіон світу у важкій ваговій категорії за версіями WBO, IBF, IBO, The Ring, WBA.

Під час володіння титулом чемпіона світу у важкій вазі, бої Володимира регулярно збирали мільйони телеглядачів у всьому світі. За свою кар'єру переміг 23 бійців за титул чемпіона світу у важкій вазі, що є найкращим показником в історії боксу. Усіх 23 бійців Володимир переміг в боях за «легітимний» титул чемпіона. Володимиру також належить рекорди загальної тривалості володіння титулом чемпіона світу у важкій вазі (4 382 днів = 12 років), кількості перемог в боях за титул об'єднаного чемпіона та найдовшої серії захистів об'єднаного титулу.

Володимир є рекордсменом за кількістю перемог в боях за титул об'єднаного та абсолютного титулу чемпіона світу, а також володарем найдовшої серії захистів об'єднаного та абсолютного титулу чемпіона світу в історії двох найпопулярніших бойових видів спорту, професійного боксу та змішаних єдиноборств. Займає 9-е місце в рейтингу найкращих бійців в історії боксу незалежно від вагової категорії за версією BoxRec.

У Києві розпочали облаштовувати перший пункт постійного розташування 112-ї бригади тероборони. Приміщення знаходиться у Дарницькому районі столиці. На стадії розгляду та оформлення ще чотири локації: у Подільському, Шевченківському, Оболонському та Голосіївському районі.

Згідно з планом розбудови територіальної оборони столиці, батальйони мають отримати пункти постійної дислокації у кожному районі Києва. Там будуть розгорнуті штаби батальйонів, рекрутингові центри та навчальні класи.