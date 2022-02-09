Депутата Киевсовета разоблачили на миллионной взятке. Фото: НАБУ

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Депутата Киевского городского совета уличили в коррупционных действиях.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили действующего депутата Киевского горсовета и председателя одной из постоянных комиссий Киевсовета и еще пятерых человек на получении 1,26 млн грн взятки. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба НАБУ.

В ведомстве отмечают, что избранник в сговоре с группой лиц, среди которых были руководители столичных коммунальных предприятий, организовали схему получения взяток за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли заранее определенных компаний, а также дальнейшего беспрепятственного использования точек.

Следователи выяснили, что точки торговли, участвующие в торгах, установлены в Дарницком, Днепровском, Шевченковском и других районах Киева. Свои «услуги» участники схемы оценили в 1,39 млн грн в год. Деньги со взяток они планировали распределить между собой.

Издания «Слово и дело» и «Украинская правда» пишут, что разоблачили депутата Киевского городского совета от фракции «Слуги народа» Владислава Трубицына. Его неофициального помощника Александра Коча задержали. Отмечается, что самого политика разыскивают, его пока не задержали. Вместе с депутатом в деле фигурирует директор одного из коммунальных предприятий Киева.

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Напомним, 28 января Национальное антикоррупционное бюро вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой задержали народного депутата Сергея Кузьминых по подозрению в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды. По данным следствия, депутат якобы получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Источники: «Слово и дело», «Украинская правда»