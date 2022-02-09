Депутата Київради викрили на мільйонному хабарі. Фото: НАБУ

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Депутата Київської міської ради викрили в корупційних діях.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили чинного депутата Київської міськради й голову однієї з постійних комісій Київради та ще п`ятьох осіб на одержанні 1,26 млн грн хабаря. Про це 9 лютого повідомила прес-служба НАБУ.

У відомстві зазначають, що обранець у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних комунальних підприємств, організували схему одержання хабарів за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок.

Слідчі з’ясували, що точки торгівлі, які беруть участь у торгах, встановлені в Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському та інших районах Києва. Свої «послуги» учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік. Гроші з хабарів вони планували розподілити між собою.

Видання «Слово і діло» та «Українська правда» пишуть, що викрито депутата Київського міської ради від фракції «Слуги народу» Владислава Трубіцина. Його неофіційного помічника Олександра Коча затримали. Зазначається, що самого політика розшукують, його поки що не затримали. Разом із депутатом у справі фігурує директор одного з комунальних підприємств Києва.

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Нагадаємо, 28 січня Національне антикорупційне бюро разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою затримали народного депутата Сергія Кузьміних за підозрою в одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди. За даними слідства, депутат начебто отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області.

Джерела: «Слово і діло», «Українська правда»