Справжню вартість біткоїна назвали експерти. Фото: prime.ru

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Реальну вартість біткоїна, найпопулярнішої криптовалюти, назвали фахівці фінансового конгломерату JPMorgan Chase & Co.

Справжня вартість цієї цифрової валюти зараз приблизно на 12 відсотків нижча його поточної ціни. Волатильність біткоїна приблизно в чотири рази вища, ніж у золота, тому реальна вартість криптовалюти зараз становить близько 38 тис. дол. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на аналіз експертів.

Експерти також підрахували, якщо волатильність цифрової валюти скоротиться в тричі, то реальна вартість зросте до 50 тис. дол. Станом на 19.15 біткоїн торгувався на рівні 44 тис. 151 дол. за монету.

На думку аналітиків, у майбутньому біткоїну найбільшу перешкоду можуть скласти волатильність та періоди бумів і спадів. Ці чинники перешкоджають подальшому інституційному прийняттю криптовалюти.

Економісти JPMorgan наголосили, що корекція вартості криптовалюти у січні 2022 року менш схожа на капітуляцію, ніж у травні 2021 року, коли курс криптовалюти обвалився на 50%. Фахівці також вважають, що деякі показники вказують на тривожну тенденцію до скорочення позицій біткоїна на ринку.

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Нагадаємо, британські науковці з’ясували, наскільки потужний квантовий комп’ютер знадобиться для злому біткоїнів з точки зору кількості кубітів або квантових бітів, еквівалентних звичайним обчислювальним бітам.

Джерело: Bloomberg