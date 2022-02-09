Бензин А-98 вперше в історії почали виготовляти в Україні

Бензин А-98 почали виготовляти в Україні. Фото: mytechlife.ru

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Бензин з октановим числом 98 вперше в історії почали виготовляти в Україні.

Кременчуцький нафтопереробний завод (ПАТ «Укртатнафта») почав виготовляти преміальний бензин А-98. Раніше такий бензин в Україні ніколи не випускали. Підприємство отримало сертифікати відповідності та вже виготовило перші 2 тис. т бензину цієї марки. Про це повідомила прес-служба компанії «Укртатнафта».

Зазначається, що можливість виготовлення високооктанового бензину з’явилася після технічної модернізації у 2020−2021 роках. Тоді на заводі запустили установку низькотемпературної ізометрації та замінили каталітичні системи на установках каталітичного риформінгу.

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Як відомо, Кременчуцький НПЗ — найбільший в Україні з нафтопереробний завод із проектною потужністю 18,6 млн т. В «Укртатнафті» заявляли, що максимально можливий обсяг переробки підприємства становить 4,5 млн т. Понад 56% акцій «Укртатнафти» належить Ігорю Коломойському та бізнесмену Олександру Ярославському, а 43% — Нафтогазу України.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заборонив транзит через територію Білорусі нафтопродуктів та добрив з Литви в Україну. У Литві вже розглядають варіант постачання своїх нафтопродуктів в Україну через Польщу, однак такий маршрут збільшить затрати на логістику, а відповідно зробить литовське пальне ще більш дорогим у порівнянні з білоруським. У 2021 році в Україну імпортували 8 тис. т бензину А-98, з них 7,5 тис. т — із Литви.