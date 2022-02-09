Бензин А-98 впервые в истории начали производить в Украине

Бензин А-98 начали производить в Украине. Фото: mytechlife.ru

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Бензин с октановым числом 98 впервые в истории начали изготавливать в Украине.

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (ПАО «Укртатнафта») начал изготавливать премиальный бензин А-98. Ранее такой бензин в Украине никогда не выпускали. Предприятие получило сертификаты соответствия и уже изготовило первые 2 тыс. т бензина этой марки. Об этом сообщила пресс-служба компании «Укртатнафта».

Отмечается, что возможность изготовления высокооктанового бензина появилась после технической модернизации в 2020—2021 годах. Тогда на заводе запустили установку низкотемпературной изометрации и заменили каталитические системы на установках каталитического риформинга.

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Как известно, Кременчугский НПЗ — крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн т. В «Укртатнафте» заявляли, что максимально возможный объем переработки предприятия составляет 4,5 млн т. Более 56% акций «Укртатнафты» принадлежит Игорю Коломойскому и бизнесмену Александру Ярославскому, а 43% — Нафтогазу Украины.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко запретил транзит через территорию Беларуси нефтепродуктов и удобрений из Литвы в Украину. В Литве уже рассматривают вариант поставки своих нефтепродуктов в Украину через Польшу, однако такой маршрут увеличит затраты на логистику, а соответственно сделает литовское топливо еще более дорогим по сравнению с белорусским. В 2021 году в Украину импортировали 8 тыс. т бензина А-98, из них 7,5 тыс. т — из Литвы.