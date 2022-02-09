Стрельба в Днепре. Фото:Скриншот с видео

https://racurs.ua/n166840-video-rasstrela-v-dnepre-obnarodovali-policeyskie-ih-jdet-ugolovnaya-otvetstvennost.html

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Уголовную ответственность полицейским, которые обнародовали в сети видео с расстрелом Артемом Рябчуком своих товарищей по службе на заводе «Южмаш» в Днепре, пообещали в Офисе генерального прокурора.

Видео в интернете опубликовали сотрудники Национальной полиции. Имена правоохранителей должны установить в ходе следствия. Об этом 9 февраля во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности заявил заместитель генерального прокурора Максим Якубовский.

Он подчеркнул, что эпизод с видео будут расследовать отдельным уголовным производством по факту разглашения данных досудебного расследования.

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Напомним, массовое убийство на «Южмаше» в Днепре произошло в ночь на 27 января. Военнослужащий срочной службы Национальной гвардии Артем Рябчук расстрелял четырех военных и одну гражданскую женщину, ранив при этом еще пять человек.

Государственное бюро расследований рассматривает три версии трагедии на Южном машиностроительном заводе. Основная версия следствия — совершение преступления из-за неуставных отношений. Также рассматривают версию о том, что Артем Рябчук имеет психические заболевания. Третья версия — совершение преступления по поручению иностранных спецслужб с целью дискредитации системы правоохранительных органов в Украине и дестабилизации правопорядка.