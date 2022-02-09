Расстрел в Днепре - первые выводы расследования указывают на дедовщину

https://racurs.ua/n166802-rasstrel-v-dnepre-pervye-vyvody-rassledovaniya-ukazyvaut-na-dedovschinu.html

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Расстрел в Днепре расследуется специально созданной комиссией Министерства внутренних дел. Изучая обстоятельства и причины стрельбы на «Южмаше» специалисты выявили нарушения порядка и организации несения службы, а также факты внеуставных отношений.

Нарушен порядок доступа в комнату хранения оружия. Зафиксировано отсутствие контроля за замыканием ставницы для оружия, которая должна быть должным образом закрыта, — написал заместитель главы МВД Евгений Енин на своей странице в Фейсбук.

По его словам, возникает вопрос о качестве инструктажа перед вступлением в наряд и пренебрежение медицинским обеспечением военнослужащих, поскольку в аптечке не было ряда медикаментов.

Представители комиссии провели анкетирование личного состава части № 3021 Национальной гвардии Украины и выявили факты внеуставных отношений.

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Полученные материалы в ближайшие дни направят в ДБР.

Напомним, 27 января в Днепре солдат срочной службы Нацгвардии расстрелял из автомата караул военнослужащих НГУ. Пятеро человек погибли, еще пять получили ранения. Стрельбу устроил 22-летний военнослужащий-срочник Артемий Рябчук, родом из Одесской области. Его задержали в 9.30 в городе Подгородное Днепропетровской области, он сдался сам — попросил прохожую позвонить в полицию. ДБР сообщило о подозрении Рябчуку по трем статьям: 115 УКУ (преднамеренное убийство), 408 (дезертирство), 410 (похищение. присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боеприпасов). С 28 января Рябчук находится в СИЗО № 4 в Днепре.