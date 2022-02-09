Магнитная буря приведет к падению спутников Starlink, фото: Mediasat

https://racurs.ua/n166799-40-sputnikov-starlink-upadut-iz-za-magnitnoy-buri.html

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SpaceX, частная аэрокосмическая компания американского миллиардера Илона Маска, 3 февраля вывела в космос очередную группу из 49 интернет-спутников Starlink.

Однако до 40 спутников из этой группы уже сошли с низкой околоземной орбиты или вскоре сойдут и сгорят. Причиной тому является небольшая геомагнитная буря, которая произошла на следующий день после запуска и повлияла на процедуру их вывода на более высокую орбиту, сообщает пресс-служба SpaceX.

Эти бури приводят к нагреву атмосферы и увеличению плотности атмосферы на наших низких высотах развертывания, — отмечают в компании. — Данные бортового GPS показывают, что скорость и интенсивность бури привели к увеличению сопротивления атмосферы на 50% по сравнению с предыдущими запусками.

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В SpaceX заверили, что «риск столкновения с другими спутниками нулевой», поскольку конструкция Starlink предполагает полное разрушение при входе в атмосферу Земли. Кроме того, утверждается, что падение обломков спутников на планету или образование из них космического мусора исключены.

Напомним, в середине декабря 2021 года Маск анонсировал программу по выводу углекислого газа из атмосферы путем превращения его в ракетное топливо.