Адель, известная британская певица, стала триумфатором премии Brit Awards. Она выиграла в трех номинациях: музыкант года, песня года (Easy On Me) и альбом года («30»).

Церемония вручения премии состоялась 8 февраля в Лондоне. Певица посвятила награды своему сыну и экс-супругу. Об этом сообщает BBC News.

Альбом «30» стал самым продаваемым в 2021 году. Он разошелся тиражом более 600 тыс. копий всего за шесть недель.

Интересно, что для церемонии награждения певица выбрала наряд украинской марки и восхитила поклонников своим внешним видом.

33-летняя исполнительница появилась в черном бархатном платье длины мини со спущенной линией плеч бренда Marianna Senchina.

Напомним, что Адель выпустила первый за шесть лет альбом осенью 2021 года. В пластинку вошли 12 песен. Альбом является четвертым студийным альбомом артистки и первым полноценным релизом с 2015 года.

Почти сразу за «30» закрепилось название «альбом о разводе»: сама Адель не отрицала, что ее расставание с мужем стало основным лейтмотивом релиза.

