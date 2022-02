Адель, відома британська співачка, стала тріумфатором премії Brit Awards. Вона виграла у трьох номінаціях: музикант року, пісня року (Easy On Me) та альбом року («30»).

Церемонія вручення премії відбулася 8 лютого у Лондоні. Співачка присвятила нагороди своєму синові та екс-чоловіку. Про це повідомляє BBC News.

Альбом «30» став найбільш продаваним у 2021 році. Він розійшовся тиражем понад 600 тис. копій лише за шість тижнів.

Цікаво, що для церемонії нагородження співачка обрала вбрання української марки та зачарувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом.

33-річна виконавиця з’явилася у чорній оксамитовій сукні довжини міні зі спущеною лінією плечей бренду Marianna Senchina.

Нагадаємо, що Адель випустила перший за шість років альбом восени 2021 року. До платівки увійшли 12 пісень. Альбом є четвертим студійним альбомом артистки та першим повноцінним релізом з 2015 року.

Майже одразу за «30» закріпилася назва «альбом про розлучення»: сама Адель не заперечувала, що розрив стосунків з чоловіком став основним лейтмотивом релізу.

it’s the second win of the night for @Adele, as she wins Artist of the Year! #BRITspic.twitter.com/5poy7I9h9p