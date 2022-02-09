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Ракурс
Магнітна буря призведе до падіння супутників Starlink, фото: Mediasat

40 супутників Starlink впадуть через магнітну бурю

9 лют 2022, 10:24
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SpaceX, приватна аерокосмічна компанія американського мільярдера Ілона Маска, 3 лютого вивела в космос чергову групу з 49 інтернет-супутників Starlink.

Проте до 40 супутників з цієї групи вже зійшли з низької навколоземної орбіти чи невдовзі зійдуть та згорять. Причиною цього є невелика геомагнітна буря, яка сталася наступного дня після запуску і вплинула на процедуру їх виведення на вищу орбіту, повідомляє прес-служба SpaceX.

Ці бурі спричиняють нагрівання атмосфери та збільшення щільності атмосфери на наших низьких висотах розгортання, — зазначають в компанії. — Дані бортового GPS показують, що швидкість та інтенсивність бурі призвели до збільшення опору атмосфери на 50% порівняно з попередніми запусками.


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У SpaceX запевнили, що «ризик зіткнення з іншими супутниками нульовий», оскільки конструкція Starlink передбачає повну руйнацію при вході в атмосферу Землі. Крім того, стверджується, що падіння уламків супутників на планету або утворення з них космічного сміття виключено.

Нагадаємо, в середині грудня 2021 року Маск анонсував програму з виведення вуглекислого газу з атмосфери шляхом перетворення його в ракетне паливо.

Джерело: Ракурс


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