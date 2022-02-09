Магнітна буря призведе до падіння супутників Starlink, фото: Mediasat

https://racurs.ua/ua/n166799-40-suputnykiv-starlink-vpadut-cherez-magnitnu-buru.html

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SpaceX, приватна аерокосмічна компанія американського мільярдера Ілона Маска, 3 лютого вивела в космос чергову групу з 49 інтернет-супутників Starlink.

Проте до 40 супутників з цієї групи вже зійшли з низької навколоземної орбіти чи невдовзі зійдуть та згорять. Причиною цього є невелика геомагнітна буря, яка сталася наступного дня після запуску і вплинула на процедуру їх виведення на вищу орбіту, повідомляє прес-служба SpaceX.

Ці бурі спричиняють нагрівання атмосфери та збільшення щільності атмосфери на наших низьких висотах розгортання, — зазначають в компанії. — Дані бортового GPS показують, що швидкість та інтенсивність бурі призвели до збільшення опору атмосфери на 50% порівняно з попередніми запусками.

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У SpaceX запевнили, що «ризик зіткнення з іншими супутниками нульовий», оскільки конструкція Starlink передбачає повну руйнацію при вході в атмосферу Землі. Крім того, стверджується, що падіння уламків супутників на планету або утворення з них космічного сміття виключено.

Нагадаємо, в середині грудня 2021 року Маск анонсував програму з виведення вуглекислого газу з атмосфери шляхом перетворення його в ракетне паливо.