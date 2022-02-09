Розстріл у Дніпрі - перші висновки розслідування вказують на дідівщину

https://racurs.ua/ua/n166802-rozstril-u-dnipri-pershi-vysnovky-rozsliduvannya-vkazuut-na-didivschynu.html

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Розстріл у Дніпрі розслідує спеціально створена комісія Міністерства внутрішніх справ. Вивчаючи обставини та причини стрілянини на «Південмаші» фахівці виявили порушення порядку та організації несення служби, а також факти позастатутних відносин.

Порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка мала б бути належно замкнена, — написав заступник глави МВС Євгеній Єнін на своїй сторінці у Фейсбук.

З його слів, виникає питання щодо якості інструктажу перед вступом до наряду і нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців, оскільки в аптечці не було низки медикаментів.

Також представники комісії провели анкетування особового складу частини № 3021 Національної гвардії України та виявили факти позастатутних відносин.

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Отримані матеріали найближчими днями скерують до ДБР.

Нагадаємо, 27 січня у Дніпрі солдат строкової служби Нацгвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. П’ятеро осіб загинули, ще п’ятеро дістали поранення. Стрілянину влаштував 22-річний військовослужбовець-строковик Артемій Рябчук, родом з Одеси. Його затримали о 9.30 у місті Підгородне Дніпропетровської області, він здався сам — попросив перехожу зателефонувати до поліції. ДБР повідомило про підозру Рябчуку за трьома статтями: 115 ККУ (умисне вбивство), 408 (дезертирство), 410 (викрадення. привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і боєприпасів). З 28 січня Рябчук перебуває у СІЗО № 4 у Дніпрі.