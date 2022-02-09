Расстрел в Днепре – ГБР озвучило три версии совершения преступления

https://racurs.ua/n166820-rasstrel-v-dnepre-gbr-ozvuchilo-tri-versii-soversheniya-prestupleniya.html

Ракурс

Расстрел в Днепре расследует Государственное бюро расследований (ГБР). Сейчас ведомство рассматривает три версии трагедии на Южном машиностроительном заводе.

Основной версией следствия является совершение преступления из-за внеуставных отношений. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Также следователи рассматривают версию о том, что Артем Рябчук страдает психическими заболеваниями, а на момент совершения преступления находился в состоянии аффекта.

Третья версия — совершение преступления по поручению иностранных спецслужб с целью дискредитации системы правоохранительных органов в Украине и дестабилизации правопорядка. Следователи установили, что Рябчук в 2019 году две недели находился в Российской Федерации.

Сам военнослужащий-срочник во время допроса объяснил, что убил пять человек из-за психологического давления со стороны солдат старшего призыва.

Рябчук утверждает, что его травили и заставляли убирать во время отдыха в составе караула. По его словам, сослуживцы начали издевательства, потому что он сообщил командирам о нарушении устава во время несения служб.

При этом подозреваемый опроверг применение к нему физического насилия со стороны других военнослужащих и командиров.

Рябчук добавил, что на момент совершения преступления находился в тяжелом эмоциональном состоянии и не контролировал свои действия. Показания парня будут проверяться во время проведения психолого-психиатрической экспертизы.

.

В ГБР добавили, что Рябчук не был пьяным и не имел телесных повреждений на момент совершения преступления.

Напомним, 27 января в Днепре солдат срочной службы Нацгвардии расстрелял из автомата караул военнослужащих НГУ. Пятеро человек погибли, еще пять получили ранения.