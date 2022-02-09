Розстріл у Дніпрі – ДБР озвучило три версії вчинення злочину

https://racurs.ua/ua/n166820-rozstril-u-dnipri-dbr-ozvuchylo-try-versiyi-vchynennya-zlochynu.html

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Розстріл у Дніпрі розслідує Державне бюро розслідувань (ДБР). Наразі відомство розглядає три версії трагедії на Південному машинобудівному заводі.

Основною версією слідства є вчинення злочину через нестатутні відносини. Про це повідомили у прес-службі ДБР.

Також слідчі розглядають версію про те, що Артем Рябчук має психічні захворювання, а на момент вчинення злочину перебував у стані афекту.

Третя версія — вчинення злочину за дорученням іноземних спецслужб з метою дискредитації системи правоохоронних органів в Україні та дестабілізації правопорядку. Слідчі встановили, що Рябчук у 2019 році два тижні перебував у Російській Федерації.

Сам військовослужбовець-строковик під час допиту пояснив, що вбив п’ятьох людей через психологічний тиск з боку солдатів старшого призову.

Рябчук стверджує, що його цькували та змушували прибирати під час відпочинку у складі караулу. За його словами, товариші по службі почали знущання, бо він повідомив командирам про порушення статуту під час несення служб.

При цьому підозрюваний спростував застосування до нього будь-якого фізичного насильства з боку інших військовослужбовців та командирів.

Рябчук додав, що на момент вчинення злочину перебував у важкому емоційному стані та не контролював свої дії. Свідчення хлопця будуть перевірятися під час проведення психолого-психіатричної експертизи.

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У ДБР додали, що Рябчук не був п’яним та не мав тілесних ушкоджень на момент вчинення злочину.

Нагадаємо, 27 січня у Дніпрі солдат строкової служби Нацгвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. П’ятеро осіб загинули, ще п’ятеро дістали поранення.