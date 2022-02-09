Еммануель Макрон та Володимир Путін, колаж: Pikabu

https://racurs.ua/ua/n166819-makron-ozvuchyv-putinu-nepogodjeni-z-nato-propozyciyi-schodo-ukrayiny-daily-mail.html

Ракурс

Еммануель Макрон, президент Франції, під час нещодавньої зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним зробив йому кілька пропозицій щодо України, не були узгоджених із союзниками Парижа.

Про це з посиланням на власні джерела стверджує британське видання Daily Mail.

Так, за інформацією видання, Макрон запропонував закріпити за Україною нейтральний статус, що виключає для нашої держави можливість вступу до НАТО.

При цьому Макрон «ні з ким не консультувався» щодо своїх ініціатив, зазначає високопоставлене урядове джерело видання.

Він робить свою справу, ми не знаємо, що відбувається. Він вийшов за межі позиції НАТО. Але це цікаво, — зазначив співрозмовник видання.

Хоча пропозиція Макрона щодо нейтрального статусу України не підтримується ні НАТО, ні українською владою, після зустрічі в Києві, куди президент Франції прибув після візиту до Путіна, Макрон сказав, що бачить «можливість» переговорів з Москвою та Україною та «конкретні практичні рішення» для запобігання війні.

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Нагадаємо, Макрон під час нещодавньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві заявив про необхідність «нового порядку, який би влаштував усіх на континенті».

Джерело: Daily Mail