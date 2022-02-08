НАТО збирає міністрів оборони — названо дату зустрічі

https://racurs.ua/ua/n166787-nato-zbyraie-ministriv-oborony-nazvano-datu-zustrichi.html

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НАТО збирає міністрів оборони країн, що входять до складу військово-політичного союзу. Зустріч очільників оборонних відомств країн Північноатлантичного альянсу відбудеться 16−17 лютого 2022 року.

Напередодні засідання глав Міноборони, а саме 15 лютого о 13.00 — генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі проведе брифінг для преси, який транслюватиметься у прямому ефірі. Про це повідомляє прес-центр альянсу.

Водночас, як заявив речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу 7 лютого, президент країни-агресора РФ Володимир Путін продовжує нагромаджувати біля кордонів України додаткові військові підрозділи.

Йдеться не лише про піхоту чи гусеничну техніку, а також про артилерію та засоби дальнього вогню, протиповітряної і протиракетної оборони та про сили спеціальних операцій. В його розпорядженні повний комплект, і він продовжує розвиватися з кожним днем, зокрема й впродовж останніх двох днів, — цитує Кірбі «Голос Америки».

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Нагадаємо, нещодавно CNN оприлюднило перехоплені повідомлення, отримані США, які вказують на те, що окремі представники російського уряду стурбовані масштабом витрат, пов’язаних із можливим вторгненням РФ в Україну. За даними CNN, окремі чиновники з оборонного відомства РФ не розуміють, в чому полягає план гри Путіна (щодо вторгнення в Україну) й вказують на складність його реалізації.