“Північному потоку-2” кінець у разі нападу РФ на Україну — Байден

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Президент США Джо Байден заявив, що російського геополітичного проекту газогону «Північний потік-2» вже не буде, якщо «танки чи війська» Росії знову перетнуть кордони України.

Якщо Росія вторгнеться в Україну, тобто танки чи війська знову перетнуть український кордон, тоді вже не буде жодного «Північного потоку», ми покладемо цьому кінець… Я вам обіцяю, що ми зможемо це зробити, — заявив Байден у понеділок під час спільної прес-конференції із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Федеральний канцлер Німеччини також відповів на запитання щодо того, чи збирається Берлін діяти спільно із Вашингтоном у питанні нейтралізації «Північного потоку».

Ми абсолютно єдині і не робитимемо відмінних кроків. Ми зробимо ідентичні кроки і вони будуть дуже, дуже болючими для Росії і вони повинні це усвідомити… Ми дуже чітко заявили, що діятимемо одностайно щодо санкцій, — заявив Олаф Шольц.

Німецький канцлер також наголосив, що Берлін надає значну підтримку Києву і бажає продовжувати відігравати таку роль й надалі. Проте під час брифінгу Шольц не використовував слова «Північний потік-2» й не згадував російський газогін. Однак, з його слів, Захід має намір діяти швидко, рішуче та узгодивши позиції у разі вторгнення Росії в Україну.

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Нагадаємо, що 14 лютого відбудеться візит канцлера Німеччини до Києва, під час якого він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. З України Шольц вирушить до Москви, де 15 лютого пройдуть переговори з президентом країни-агресора РФ Володимиром Путіним.

Джерело: «Голос Америки»