«Северного потока-2» не будет, если РФ вторгнется в Украину - Байден

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Президент США Джо Байден заявил, что российского геополитического проекта газопровода «Северный поток-2» больше не будет, если «танки или войска» России снова пересекут границы Украины.

Если Россия вторгнется в Украину, то есть танки или войска снова пересекут украинскую границу, тогда уже не будет никакого «Северного потока», мы положим этому конец… Я вам обещаю, что мы сможем это сделать, — заявил Байден в понедельник во время общей пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Федеральный канцлер Германии также ответил на вопрос, собирается ли Берлин действовать совместно с Вашингтоном в вопросе нейтрализации «Северного потока».

Мы абсолютно едины и не будем делать разных шагов. Мы сделаем идентичные шаги и они будут очень, очень болезненными для России и она должна это осознать… Мы очень четко заявили, что будем действовать единогласно по поводу санкций, — заявил Олаф Шольц.

Немецкий канцлер также подчеркнул, что Берлин оказывает значительную поддержку Киеву и желает продолжать играть такую роль и в дальнейшем. Однако на брифинге Шольц не использовал слова «Северный поток-2» и не упоминал о российском газопроводе. Вместе с тем, по его словам, Запад намерен действовать быстро, решительно и слаженно в случае вторжения России в Украину.

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Напомним, 14 февраля состоится визит канцлера Германии в Киев, во время которого он встретится с президентом Владимиром Зеленским. Из Украины Шольц отправится в Москву, где 15 февраля пройдут переговоры с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.

Источник: «Голос Америки»