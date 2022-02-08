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Новейший танк Т-64БВ образца 2022 года показала Украина

Новейший танк Т-64БВ образца 2022 года показала Украина (ФОТО)

8 фев 2022, 18:58
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Новейшую модернизацию танка Т-64БВ образца 2022 года испытывает «Харьковский бронетанковый завод», входящий в состав государственного концерна «Укроборонпром».

Т-64БВ образца 2022 года получил новые современные радиостанции… Отныне эта боевая машина имеет, в частности, системы навигации, внутренней и внешней связи, которые полностью соответствуют стандартам НАТО, — указал директор «Харьковского бронетанкового завода» Герман Сметанин.

При проведении капитального ремонта и модернизации боевую машину Т-64БВ по заказу Министерства обороны оснастили:

  • новыми приборами наблюдения и прицеливания третьего поколения,

  • противокумулятивными кормовыми решетчатыми экранами,

  • резиновыми щитками на башне.

Также специалистам удалось усовершенствовать топливную систему танка и установить дополнительную бронированную защиту топливных баков.

Т-64БВ зразка 2022 року

Т-64БВ зразка 2022 року

Т-64БВ зразка 2022 року

Напомним, танк Т-64БВ является основным танком Вооруженных сил Украины и предназначен для:

  • усиления механизированных подразделений во всех видах общевойскового боя,

  • прорыва укрепленных позиций,

  • уничтожения огневых точек, техники и живой силы противника,


    .

  • быстрой организации оборонительных рубежей.

Т-64БВ зразка 2022 року

Источник: Ракурс


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