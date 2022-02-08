Новейший танк Т-64БВ образца 2022 года показала Украина (ФОТО)https://racurs.ua/n166785-noveyshiy-tank-t-64bv-obrazca-2022-goda-pokazala-ukraina-foto.htmlРакурс
Новейшую модернизацию танка Т-64БВ образца 2022 года испытывает «Харьковский бронетанковый завод», входящий в состав государственного концерна «Укроборонпром».
Т-64БВ образца 2022 года получил новые современные радиостанции… Отныне эта боевая машина имеет, в частности, системы навигации, внутренней и внешней связи, которые полностью соответствуют стандартам НАТО, — указал директор «Харьковского бронетанкового завода» Герман Сметанин.
При проведении капитального ремонта и модернизации боевую машину Т-64БВ по заказу Министерства обороны оснастили:
новыми приборами наблюдения и прицеливания третьего поколения,
противокумулятивными кормовыми решетчатыми экранами,
резиновыми щитками на башне.
Также специалистам удалось усовершенствовать топливную систему танка и установить дополнительную бронированную защиту топливных баков.
Напомним, танк Т-64БВ является основным танком Вооруженных сил Украины и предназначен для:
усиления механизированных подразделений во всех видах общевойскового боя,
прорыва укрепленных позиций,
уничтожения огневых точек, техники и живой силы противника,.
быстрой организации оборонительных рубежей.