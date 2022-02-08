Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Черное море идут шесть военных кораблей РФ

В Черное море идут шесть военных кораблей РФ (ФОТО)

8 фев 2022, 17:59
999

Шесть военных кораблей страны-агрессора России направляются из Средиземного моря в Черное море якобы для участия в плановых военных учениях РФ.

Об этом заявили в министерстве обороны России.

Все шесть кораблей входят в состав Балтийского и Северного флотов Военно-морских сил РФ. Речь идет о больших десантных кораблях:

  • «Королев» (130),

  • «Калининград» (102),

  • «Георгий Победоносец» (016),

  • «Оленегорский горняк» (012),

  • «Минск» (127),

  • «Петр Моргунов» (117).

Корабли идут через турецкие проливы. В Черное море они должны прибыть 9 февраля.


.

Напомним, перебрасывание кораблей РФ в Черное море происходит на фоне возможной подготовки России к вторжению в Украину. Страны НАТО также усиливают свое присутствие в Черном море.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров