В Черное море идут шесть военных кораблей РФ

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Шесть военных кораблей страны-агрессора России направляются из Средиземного моря в Черное море якобы для участия в плановых военных учениях РФ.

Об этом заявили в министерстве обороны России.

Все шесть кораблей входят в состав Балтийского и Северного флотов Военно-морских сил РФ. Речь идет о больших десантных кораблях:

«Королев» (130),

«Калининград» (102),

«Георгий Победоносец» (016),

«Оленегорский горняк» (012),

«Минск» (127),

«Петр Моргунов» (117).

Корабли идут через турецкие проливы. В Черное море они должны прибыть 9 февраля.

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Напомним, перебрасывание кораблей РФ в Черное море происходит на фоне возможной подготовки России к вторжению в Украину. Страны НАТО также усиливают свое присутствие в Черном море.