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В Черное море идут шесть военных кораблей РФ
В Черное море идут шесть военных кораблей РФ (ФОТО)https://racurs.ua/n166782-v-chernoe-more-idut-shest-voennyh-korabley-rf-foto.htmlРакурс
Шесть военных кораблей страны-агрессора России направляются из Средиземного моря в Черное море якобы для участия в плановых военных учениях РФ.
Об этом заявили в министерстве обороны России.
Все шесть кораблей входят в состав Балтийского и Северного флотов Военно-морских сил РФ. Речь идет о больших десантных кораблях:
«Королев» (130),
«Калининград» (102),
«Георгий Победоносец» (016),
«Оленегорский горняк» (012),
«Минск» (127),
«Петр Моргунов» (117).
Корабли идут через турецкие проливы. В Черное море они должны прибыть 9 февраля.
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Напомним, перебрасывание кораблей РФ в Черное море происходит на фоне возможной подготовки России к вторжению в Украину. Страны НАТО также усиливают свое присутствие в Черном море.