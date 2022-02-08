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Ракурс
У Чорне море йдуть шість військових кораблів РФ

У Чорне море йдуть шість військових кораблів РФ (ФОТО)

8 лют 2022, 17:59
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Шість військових кораблів країни-агресора Росії прямують із Середземного моря в Чорне море нібито для участі у планових військових навчаннях РФ.

Про це сьогодні заявили у міністерстві оборони Росії.

Усі шість кораблів входять до складу Балтійського і Північного флотів Військово-морських сил РФ. Йдеться про великі десантні кораблі:

  • «Королев» (130),

  • «Калининград» (102),

  • «Георгий Победоносец» (016),

  • «Оленегорский горняк» (012),

  • «Минск» (127),

  • «Петр Моргунов» (117).

Кораблі йдуть через турецькі протоки. У Чорному морі вони мають прибути 9 лютого.


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Нагадаємо, перекидання кораблів РФ до Чорного моря відбувається на тлі можливої підготовки Росії до вторгнення в Україну. Країни НАТО також посилюють свою присутність у Чорному морі.

Джерело: Ракурс


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