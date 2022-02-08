У Чорне море йдуть шість військових кораблів РФ

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Шість військових кораблів країни-агресора Росії прямують із Середземного моря в Чорне море нібито для участі у планових військових навчаннях РФ.

Про це сьогодні заявили у міністерстві оборони Росії.

Усі шість кораблів входять до складу Балтійського і Північного флотів Військово-морських сил РФ. Йдеться про великі десантні кораблі:

«Королев» (130),

«Калининград» (102),

«Георгий Победоносец» (016),

«Оленегорский горняк» (012),

«Минск» (127),

«Петр Моргунов» (117).

Кораблі йдуть через турецькі протоки. У Чорному морі вони мають прибути 9 лютого.

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Нагадаємо, перекидання кораблів РФ до Чорного моря відбувається на тлі можливої підготовки Росії до вторгнення в Україну. Країни НАТО також посилюють свою присутність у Чорному морі.