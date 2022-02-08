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У Чорне море йдуть шість військових кораблів РФ
У Чорне море йдуть шість військових кораблів РФ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n166782-u-chorne-more-ydut-shist-viyskovyh-korabliv-rf-foto.htmlРакурс
Шість військових кораблів країни-агресора Росії прямують із Середземного моря в Чорне море нібито для участі у планових військових навчаннях РФ.
Про це сьогодні заявили у міністерстві оборони Росії.
Усі шість кораблів входять до складу Балтійського і Північного флотів Військово-морських сил РФ. Йдеться про великі десантні кораблі:
«Королев» (130),
«Калининград» (102),
«Георгий Победоносец» (016),
«Оленегорский горняк» (012),
«Минск» (127),
«Петр Моргунов» (117).
Кораблі йдуть через турецькі протоки. У Чорному морі вони мають прибути 9 лютого.
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Нагадаємо, перекидання кораблів РФ до Чорного моря відбувається на тлі можливої підготовки Росії до вторгнення в Україну. Країни НАТО також посилюють свою присутність у Чорному морі.