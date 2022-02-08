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Лоукостер Ryanair перестал продавать билеты из Харькова и Херсона, фото: «Шпальта»

Билеты из Харькова и Херсона перестал продавать Ryanair

8 фев 2022, 17:35
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Авиакомпания-лоукостер Ryanair полностью остановила продажу билетов из Харькова и Херсона. При попытке забронировать перелет на ближайшие даты или летнюю навигацию из этих городов система авиакомпании указывает, что нет доступных вылетов.

В то же время, билеты из других украинских городов приобрести можно, сообщает издание Avianews.

Причины прекращения продажи билетов из Херсона и Харькова неизвестны.

Отмечается, что компания планировала оставить из этих городов рейсы:

  • из Харькова — в Будапешт, Бергамо, Вильнюс, Краков, Познань и Варшаву;
  • из Херсона — в Вену, Краков и Варшаву.

В условиях эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 Ryanair из-за изменения спроса неоднократно менял расписание полетов в Украину, отменял и переносил вылеты, однако это первый случай, когда продажи были остановлены на все рейсы сразу из двух аэропортов.


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В середине января в Ryanair заявляли о планах запустить в конце марта в целом 13 новых рейсов из Киева, Одессы и Львова.

Источник: Avianews


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