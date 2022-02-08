Макрон заговорил о «новом порядке» на континенте

https://racurs.ua/n166780-makron-zagovoril-o-novom-poryadke-na-kontinente.html

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Эммануэль Макрон, президент Франции, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 8 февраля в Киеве заявил о необходимости «нового порядка, который бы устроил всех на континенте».

Макрон считает, что европейскому континенту нужен новый порядок в области безопасности и обороны, подходящий для всех игроков. Такое заявление он сделал после переговоров Макрона с Зеленским в Киеве и президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным в Москву.

Мое намерение, с этим я приехал в Москву и в Киев, — восстановить порядок в сфере безопасности и обороны на европейском континенте… Перед нами стоит очень трудная задача на ближайшие недели… Это широкий диалог в инновационном ключе по безопасности, который бы для нас всех создал новый порядок в безопасности и обороне, который бы устраивал всех на континенте, — заявил Макрон.

Представитель Парижа не конкретизировал, что именно он подразумевает под «новым порядком».

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Наше стремление на ближайшие недели и месяцы — чтобы ситуация стабилизировалась и чтобы мы могли с помощью механизма новых гарантий обеспечить длительную деэскалацию. В этом контексте необходим покой и взвешенность всех сторон в своих предложениях и действиях, — указал Макрон.

Напомним, переговоры Макрона с Путиным 7 февраля продлились шесть часов. Президент Франции заявил, что по итогам переговоров «понял, что не будет ни ухудшения, ни эскалации». В то же время разговор с Зеленским ограничился двумя часами. На брифинге Зеленский демонстративно обращался к президенту Франции на «ты» и поблагодарил его за посредничество в разрешении конфликта с Россией.