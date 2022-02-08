Номинантов на премию «Оскар» назвала американская киноакадемия. Фото:

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Ракурс

Американская киноакадемия 8 февраля объявила номинантов на 94-ю кинопремию «Оскар».

За нынешнюю премию будут соревноваться 10 фильмов. Наибольшее количество номинаций представляет лента «В руках пса». Десять номинаций у фильма «Дюна», а по семь номинаций получили «Белфаст» и «Вестсайдская история». В шести номинациях представлена лента «Король Ричард».

Номинация «Лучший фильм»:

Драма «Белфаст», режиссер Кеннет Брана.

Сатира «Не смотрите наверх», Режиссер Адам Мак-Кей.

Комедийная драма «CODA», режиссер Клод Лалонд.

Художественный фильм «Сядь за руль моей машины», Рюсуке Хамагути.

Драма «Вестсайдская история», режиссер Стивен Спилберг.

Триллер «Аллея ужасов», режиссер Гильермо дель Торо.

Фантастический фильм «Дюна», режиссер Дени Вильнев.

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Комедийно-драматический фильм «Лакричная пицца», режиссер Пол Томас.

Драма «В руках пса», режиссер Джейн Кэмпион.

Драма «Король Ричард», режиссер Рейнальдо Маркус Грин.

В номинации «Лучший режиссер» представлены: Кеннет Брана («Белфаст»), Джейн Кэмпион («В руках пса»), Стивен Спилберг («Вестсайдская история»), Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»), Рюсуке Хамагути («Сядь за руль моей машины»).

Напомним, в сентябре 2021 года украинский оскаровский комитет выбрал фильм, который будет претендовать на номинацию «Международный полнометражный фильм» Американской киноакадемии. Им стал «Плохие дороги» режиссера Натальи Ворожбит.