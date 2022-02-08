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Ракурс
Номинантов на премию «Оскар» назвала американская киноакадемия. Фото:

Номинантов на «Оскар» назвала американская киноакадемия (ВИДЕО)

8 фев 2022, 17:17
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Американская киноакадемия 8 февраля объявила номинантов на 94-ю кинопремию «Оскар».

За нынешнюю премию будут соревноваться 10 фильмов. Наибольшее количество номинаций представляет лента «В руках пса». Десять номинаций у фильма «Дюна», а по семь номинаций получили «Белфаст» и «Вестсайдская история». В шести номинациях представлена лента «Король Ричард».

Номинация «Лучший фильм»:

  • Драма «Белфаст», режиссер Кеннет Брана.
  • Сатира «Не смотрите наверх», Режиссер Адам Мак-Кей.

  • Комедийная драма «CODA», режиссер Клод Лалонд.
  • Художественный фильм «Сядь за руль моей машины», Рюсуке Хамагути.
  • Драма «Вестсайдская история», режиссер Стивен Спилберг.
  • Триллер «Аллея ужасов», режиссер Гильермо дель Торо.
  • Фантастический фильм «Дюна», режиссер Дени Вильнев.


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  • Комедийно-драматический фильм «Лакричная пицца», режиссер Пол Томас.
  • Драма «В руках пса», режиссер Джейн Кэмпион.
  • Драма «Король Ричард», режиссер Рейнальдо Маркус Грин.

В номинации «Лучший режиссер» представлены: Кеннет Брана («Белфаст»), Джейн Кэмпион («В руках пса»), Стивен Спилберг («Вестсайдская история»), Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»), Рюсуке Хамагути («Сядь за руль моей машины»).

Напомним, в сентябре 2021 года украинский оскаровский комитет выбрал фильм, который будет претендовать на номинацию «Международный полнометражный фильм» Американской киноакадемии. Им стал «Плохие дороги» режиссера Натальи Ворожбит.

Источник: Ракурс


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