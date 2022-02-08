Номинантов на «Оскар» назвала американская киноакадемия (ВИДЕО)https://racurs.ua/n166779-nominantov-na-oskar-nazvala-amerikanskaya-kinoakademiya-video.htmlРакурс
Американская киноакадемия 8 февраля объявила номинантов на 94-ю кинопремию «Оскар».
За нынешнюю премию будут соревноваться 10 фильмов. Наибольшее количество номинаций представляет лента «В руках пса». Десять номинаций у фильма «Дюна», а по семь номинаций получили «Белфаст» и «Вестсайдская история». В шести номинациях представлена лента «Король Ричард».
Номинация «Лучший фильм»:
- Драма «Белфаст», режиссер Кеннет Брана.
- Сатира «Не смотрите наверх», Режиссер Адам Мак-Кей.
- Комедийная драма «CODA», режиссер Клод Лалонд.
- Художественный фильм «Сядь за руль моей машины», Рюсуке Хамагути.
- Драма «Вестсайдская история», режиссер Стивен Спилберг.
- Триллер «Аллея ужасов», режиссер Гильермо дель Торо.
- Фантастический фильм «Дюна», режиссер Дени Вильнев.
- Комедийно-драматический фильм «Лакричная пицца», режиссер Пол Томас.
- Драма «В руках пса», режиссер Джейн Кэмпион.
- Драма «Король Ричард», режиссер Рейнальдо Маркус Грин.
В номинации «Лучший режиссер» представлены: Кеннет Брана («Белфаст»), Джейн Кэмпион («В руках пса»), Стивен Спилберг («Вестсайдская история»), Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»), Рюсуке Хамагути («Сядь за руль моей машины»).
Напомним, в сентябре 2021 года украинский оскаровский комитет выбрал фильм, который будет претендовать на номинацию «Международный полнометражный фильм» Американской киноакадемии. Им стал «Плохие дороги» режиссера Натальи Ворожбит.