«Прописка» появилась в сервисе «Дія» – детали

https://racurs.ua/n166777-propiska-poyavilas-v-servise-diya-detali.html

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«Прописка» появилась в приложении «Дія» — в Украине с 8 февраля граждане смогут сообщить о месте своего проживания декларативно с помощью портала или приложения «Дія» без каких-либо визитов в ЦНАПы или военкоматы.

По поводу автоматической регистрации места жительства. Во-первых, с сегодняшнего дня сообщить о месте жительства можно декларативно через портал или приложение «Дія» без визита в ЦНАпы или военкоматы. Все остальные органы будут уведомлены автоматически. Во-вторых, решение о регистрации места жительства также будет автоматическим, без рассмотрения регистраторами, без траты времени и необоснованных отказов, — рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский сегодня во время выступления на Diia Summit.

По его словам, справка о регистрации места жительства граждан (форма 13) и соответствующий штамп в паспорте о прописке как советские рудименты уходят в прошлое.

Вскоре можно будет заказать либо через «Дія» либо на портале выдержку и подать для любого государственного органа. И последнее — многие медицинские и социальные услуги теперь не привязаны к месту жительства, — добавил министр.

Напомним, сейчас через сервис «Дія» можно сгенерировать справку об отсутствии судимости и «поделиться» техпаспортом с любым человеком. В дальнейшем количество административных услуг, которые можно получить онлайн, будет расширяться. Кроме того, глава МВД анонсировал цифровые сервисы и услуги, которые будут внедряться в приложении «Дія» в 2022 году, а именно: